PRIMA PAGINA - CdS: "Roma gioca per l'Italia"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il quarto di finale di Europa League Roma-Ajax: "La Roma gioca per l'Italia". A centro pagina spazio ai quarti di finale di Champions League: "Passano Pep e Zizou, l'anno zero di Klopp". In basso le dichiarazioni di Locatelli, intervistato in esclusiva dal quotidiano: "Sogno una grande in Europa".