PRIMA PAGINA - CdS: "Super green pass e stadi a metà"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la nuova stretta del Governo per arginare i contagi da Coronavirus: "Super green pass e stadi a metà. Certificato verde per gli spogliatoi, la capienza ridotta al 50 per cento. In A sale l'allarme mentre escono dall'incubo Immobile, Fabian e Insigne". A centro pagina spazio al talento della Roma: "E' l'anno di Zaniolo". Più in basso in evidenza la trattativa per la cessione dell'Inter: "Straus, il boss della Sanità che vuole l'Inter americana".