PRIMA PAGINA - CdS: "Supercoppa, la resa dei conti"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna apre in prima pagina con la finale di Supercoppa italiana Juventus-Napoli, in programma stasera: "La resa dei conti. Finalmente la sfida tra due rivali storiche dopo lo 0-3 a tavolino e la sentenza che lo ha cancellato. Bianconeri, allarme difesa. Mertens non al 100%". In alto spazio alla clamorosa eliminazione in Coppa Italia della Roma per mano dello Spezia: "Roma allo sbando, Fonseca in confusione".