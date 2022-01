GIOVANILI UFFICIALE - TOURÉ LASCIA LA PRIMAVERA: FINE PRESTITO ANTICIPATA, IL 2002 TORNA AL PALERMO Dal Palermo al Napoli, la scorsa estate. Dal Napoli al Palermo, appena sei mesi dopo. E' già terminata l'avventura in azzurro di Aziz Touré Dal Palermo al Napoli, la scorsa estate. Dal Napoli al Palermo, appena sei mesi dopo. E' già terminata l'avventura in azzurro di Aziz Touré LE ALTRE DI A VLAHOVIC ALLA JUVENTUS: COMUNICATO GLACIALE DELLA FIORENTINA Una riga per dire addio al capocannoniere della Serie A e al trascinatore della Fiorentina negli ultimi 13 mesi. Una riga per dire addio al capocannoniere della Serie A e al trascinatore della Fiorentina negli ultimi 13 mesi.