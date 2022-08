PRIMA PAGINA - CdS: "Ultimatum Napoli: Raspa, 33 milioni"

"Ultimatum Napoli: alzata l'offerta, il Sassuolo vacilla. De Laurentiis potrebbe arrivare fino a 35 milioni".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: "Raspa, 33 milioni. Ultimatum Napoli: alzata l'offerta, il Sassuolo vacilla. De Laurentiis potrebbe arrivare fino a 35 milioni. Congelato Simeone, a Spalletti serve un centrocampista: Ndombele e Barak gli obiettivi". A centro pagina spazio al trionfo del Real Madrid di Ancelotti in Supercoppa europea: "Il triplete di Ancelotti: Supercoppa al Real". Di spalla il mercato Juve: "Kostic oggi. Depay è pronto. E Fagioli rinnova".