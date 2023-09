PRIMA PAGINA - CdS: "Vi eravate illusi. Osi incanta: il Napoli è tornato"

"Cade l'Inter, il Milan la raggiunte, Garcia esalta il Maradona".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il 4-1 del Napoli contro l'Udinese: "Vi eravate illusi. Osi incanta: il Napoli è tornato. Cade l'Inter, il Milan la raggiunte, Garcia esalta il Maradona". In taglio basso spazio alla Roma in campo stasera contro il Genoa a Marassi: "Mou, la coppia della svolta".