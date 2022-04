PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Aspettano la Juve"

"Milan e Napoli in frenata: Inter a -2 da Pioli con una partita da giocare".

"Aspettano la Juve", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Milan e Napoli in frenata: Inter a -2 da Pioli con una partita da giocare. Impresa Viola: Spalletti cade in casa (2-3). E Allegri torna a sperare". A centro pagina spazio a Immobile che con una tripletta a Marassi trascina la Lazio alla vittoria contro il Genoa: "Immobile mondiale: 'Basta cattiverie'". Di spalla spazio al vittoria della Roma in casa contro la Salernitana: "La Roma rimonta, Sabatini una furia".