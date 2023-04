PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Derboom"

"Barella, Lautaro e Correa eliminano il Benfica (3-3). Un'italiana in finale contro Ancelotti o Guardiola".

"Derboom", il Corriere dello Sport apre con il derby di Milano che si giocherà in semifinale di Champions. "Barella, Lautaro e Correa eliminano il Benfica (3-3). Un'italiana in finale contro Ancelotti o Guardiola". In taglio alto spazio alla sentenza plusvalenze: "Juve, il -15 immotivato". In taglio basso l'Europa League: "Mourinho schiera l'Olimpico". Nel box in basso spazio anche alla Fiorentina: "Dieci volte Viola. Italiano vuole stupire l'Europa".