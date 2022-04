PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Dietrofront del Napoli. 'Incontri a cena'"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la decisione del Napoli

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la decisione del Napoli: "Niente ritiro. Dietrofront del Napoli. 'Incontri a cena'". In taglio alto spazio alla lotta scudetto tra Milan e Inter: "Il Gran premio di Milano". Al centro il successo della Juve: "Dybala-Kean, Sassuolo ko: Max a -1 da Spalletti". In taglio basso spazio alla Champions: "Per e Carlo, la notte dei vincenti". Spazio anche alla Serie B: "Il Lecce batte il Pisa e allunga. La promozione in A è a un passo".