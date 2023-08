PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “E’ Natan l’erede di Kim”

“E’ Natan l’erede di Kim”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“E’ Natan l’erede di Kim”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dieci milioni per il brasiliano. Mancino, 22 anni preso dal Bragantino. Osimhen, DeLa spinge per il rinnovo". Al centro l'Inter: "Beffa bis. Dopo Lukaku, Scamacca. Un altro giallo estivo. L'Atalanta offre di più, ma il West Ham si nasconde". In taglio basso la Juventus: "La settimana di Big Rom". Sulla destra la Roma: "Ibanez frena Morata".