PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “EuroNapoli”

"EuroNapoli”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Domina in Serie A, non a eguali nelle Leghe top: sognare è un dovere. Spalletti raddoppia: pronto l'assalto alla Chanpions. Numeri da urlo: nessuno corre come gli azzurri. Fra due settimane gli ottavi in Coppa con Osi e Kvara pronti a stupire". Spazio in prima pagina anche al pareggio della Lazio a Verona contro l'Hellas: "La Lazio dorme". Di spalla le parole di Allegri alla vigilia di Salernitana-Juve, mentre in basso Zaniolo, ormai ad un passo dal Galatasaray.