PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport:  “FantasticOsimhen”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il bel pareggio in Inghilterra del Napoli sul campo del Leicester: “FantasticOsimhen. Rimonta del Napoli a Leicester: sotto di due gol, si esalta l'attaccante (2-2). Perez e Barnes vanno a segno per gli inglesi, poi il nigeriano si scatena. Gioia Spalletti: "Che carattere"". Spazio anche al ko della Lazio in Europa League: "Lazio condannata da una papera di Strakosha, festa Galatasaray (1-0)". In alto la situazione di Ibrahimovic: "Juve-Milan, Ibra s'arrende". In basso la Roma: "La firma di Pellegrini. Esordio vincente con il Cska Sofia".