PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Galattici"

"Il Napoli come il Real: Eintracht asfaltato (0-2)".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria del Napoli nell'andata degli ottavi di finale Champions: "Galattici. Spalletti incanta Francoforte: quarti in tasca. Il Napoli come il Real: Eintracht asfaltato (0-2). Favolosa prova di forza degli azzurri, la firmano Osimhen e Di Lorenzo. L'applauso di Luciano: 'Una grande partita'. E Ancelotti demolisce Klopp: strepitoso 2-5". In taglio l'intervista esclusiva a Rummenigge: "Barcellona e Juve? Sono cose mai viste".