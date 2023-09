PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Garcia, la carta è Lindstrom"

"Gigi, ti assolvo io", titola in prima pagina il Corriere dello Sport riportando le parole dell'ex portiere Zenga in merito all'errore a Skopje di Donnarumma.

"Gigi, ti assolvo io", titola in prima pagina il Corriere dello Sport riportando le parole dell'ex portiere Zenga in merito all'errore a Skopje di Donnarumma. Di spalla "Garcia, la carta è Lindstrom" con l'attesa per il neo-acquisto che potrebbe avere spazio sabato sera contro il Genoa.