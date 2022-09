Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i fatti di Juve-Salernitana

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i fatti di Juve-Salernitana: "Il Var è cieco". Taglio centrale per la vittoria della Roma a Empoli: "Dybala è uno spettacolo. Roma in zona Champions". Di spalla la Champions: "Il nodo portiere agita Inzaghi". In taglio basso spazio al Monza: "Berlusconi: Il Monza lo salvo io".