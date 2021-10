PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Insigne, che show”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli in Europa League: “Insigne, che show. Primo successo per il Napoli: Legia battuto 3-0, Lorenzo protagonista". Al centro un richiamo all'intervista all'ex presidente dell'Inter contenuta all'interno: “Moratti al Var”. Spazio anche alla Juventus e alle altre italiane impegnate in Europa e Conference League: "Lazio, si fa dura", "Roma da i cubo. Mou: colpa mia".