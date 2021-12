PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Insigne, sì al Toronto”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il caso Insigne e con il futuro del capitano azzurro sempre più distante dall’Italia: “Insigne, sì al Toronto. Lorenzo saluta: da Kessie a Mbappè, gli svincolati d'oro”. Più in basso spazio alla positività al Covid-19 di Osimhen e ai positivi in Serie A: "L'attacccante resta in Nigeria e forse salta la Coppa d'Africa. Preoccupano i casi no-vax: nella Roma c'è un titolare". In alto spazio al calciomercato e all'asse caldo Madrid-Barcellona-Torino: "Depay per Morata. La Juve: non basta".