PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Inter, Dzeko con Zapata"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato nerazzurro: "Inter, Dzeko con Zapata. Lukaku al Chelsea per 115 milioni: saranno due i sostituti. Il bosniaco pronto: via libera della Roma". In alto spazio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si chiudono oggi: "Chiudono i Giochi dell'Italia migliore". Di spalla spazio alla conferenza stampa d'addio di Messi al Barcellona: "La verità di Messi, poi subito al Psg".