PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Inzaghi ha paura”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato in casa Inter: "Inzaghi ha paura. Skriniar e Dumfries rischiano di partire, l'Inter resiste". In taglio alto spazio alla Lazio: "Vecino è pronto. Sarri su Palmieri". Sempre in taglio alto il Milan: "C'è De Ketelaere, il Milan in festa". Di spalla spazio alla Roma: "Wjnaldum alla Roma è fatta". Si parla anche della Juventus: "Caso Pogba, la decisione slitta a oggi". In taglio basso c'è il Como: "Benvenuto Fabregas: 'Porto il Como in A'".