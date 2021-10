PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Lo scoglio Juric sulla rotta di Lucio”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il prossimo avversario del Napoli in campionato: "Lo scoglio Juric sulla rotta di Lucio. Il Napoli capolista affonterà il Torino guidato dal tecnico che con il Verona gli negò la Champions". Spazio anche a Lazio-Inter: "Sarri, stai attento. Inzaghi come Conte. Dolce, ma anche duro e autoritario. Da scudetto". Al centro la clausola rescissoria che il Barcellona ha inserito nel contratto di Pedri: "Pedri, il Barça esagera: clausola da un miliaro". Si parla in basso anche della prossima sfida tra Juventus e Roma: "Max e Mou alla resa dei conti"