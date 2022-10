PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Mou con le unghie” 

“Mou con le unghie”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria della Roma in Europa League:



“Mou con le unghie”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria della Roma in Europa League: "La Roma vince a Helsinki, qualificazione aperta: 2-1". Spazio anche al risultato in Europa League dell'altra squadra romana: "La Lazio piega il Midtjylland e passa al comando: 2-1". In alto spazio all'aggressione di Assago che ha visto coinvolto anche Pablo Mari. In basso: "Jovic riaccende la Fiorentina".