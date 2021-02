PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Napoli, è troppo tardi”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'eliminazione dall'Europa League del Napoli: “Napoli, è troppo tardi: il 2-1 con il Granada non basta per passare". Serata europea dolce invece per Milan e Roma che si affronteranno nel prossimo turno di campionato: "Roma-Milan è già calda". Spazio anche ai temi in casa Inter: "Suning, titolo sospeso". Si parla anche del focolaio covid nel Torino e del riscatto di McKennie da parte della Juventus.