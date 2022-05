PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Napoli-Spalletti: è già domani”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le strategie del Napoli per il futuro

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le strategie del Napoli per il futuro: "Napoli-Spalletti: è già domani. Il tecnico e i punti fermi dopo il ritorno nell'Europa che conta: così Luciano pianifica con DeLa". In taglio alto le parole di Clarence Seedorf: "Pioli lo merita". Al centro la vittoria del Liverpool che vola in finale di Champions League, di spalla la Juventus.