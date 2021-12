PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osi, schiaffo al Napoli"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre con la convocazione per la Coppa d'Africa di Victor Osimhen: "Osi, schiaffo al Napoli. Convocato per la Nigeria, giocherà con la maschera. L'ansia del club". A centro pagina spazio a Fabian Ruiz, contagiato in Spagna: "Fabian Ruiz, covid bis: salta la Juve". In taglio alto spazio alle mosse di mercato delle squadre di vertice: "E' un mercato da scudetto". A centro pagina spazio al ritorno dopo il Covid di Romelu Lukaku, in gol col Chelsea: "Lukaku fa gol anche al virus".