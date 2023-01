PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osi tra le leggende del Napoli"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport in prima pagina apre con una provocazione alla Juventus dopo la doppietta di Dybala contro la Fiorentina.

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport in prima pagina apre con una provocazione alla Juventus dopo la doppietta di Dybala contro la Fiorentina: "Juve, visto Paulo?". In taglio basso spazio la vittoria del Napoli con Osimhen assoluto protagonista: "Osi tra le leggende del Napoli". Sempre in basso spazio anche alle milanesi che si affronteranno in Supercoppa: "Pioli e Inzaghi, la coppia bollente".