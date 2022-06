PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osimhen, altro shock"

"Victor spaventa il Napoli: 'Ho offerte da Inghilterra e Spagna. Futuro incerto, tutto può succedere'"

"Osimhen, altro shock", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Victor spaventa il Napoli: 'Ho offerte da Inghilterra e Spagna. Futuro incerto, tutto può succedere'". A centro pagina spazio al crollo dell'Italia, battuta 5-2 dalla Germania in Nations League: "Fuori di test". In taglio alto il mercato: "Udogie a casa Inter".