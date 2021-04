PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Roma, tutto contro”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la disfatta della Roma in Europa League contro il Manchester United: “Roma, tutto contro. Tre infortuni in 37': il 2-1 di Dzeko illude, poi lo United dilaga (6-2)”. In taglio basso invece spazio alla Juventus: "Blitz di Elkann e Agnelli alla Continassa". In colonna l'Inter: "Zhang va sulla strada del Barça".