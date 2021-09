PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport:  “Spalletti ritrova Osi: in campo con la Juve”

“Spalletti ritrova Osi: in campo con la Juve”. Il Corriere dello Sport dedica l'apertura al'esito del ricorso per Victor Osimhen: "Sì al ricorso: il Napoli può schierare l'attaccante. Ridotta di un turno la squalifica per il rosso col Venezia. Allegri alle prese con il caso McKennie: Usa infuriati". Al centro spazio all'Italia che oggi sfiderà la Lituania: "L'Italia di Raspadori. Dopo due pari, il ct in emergenza con la Lituania (20:45) lancia i talenti di casa".