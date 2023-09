PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Vede e Provedel"

"Il Milan spreca con il Newcastle (0-0), il portiere salva Sarri (1-1)".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pari del Milan e quello in extremis della Lazio contro l'Atletico Madrid: "Vede e Provedel. Il Milan spreca con il Newcastle (0-0), il portiere salva Sarri (1-1)". A centro pagina spazio alle altre due italiane all'esordio in Champions oggi: "Stasera l'esordio di Inter e Napoli (21)". In taglio basso un approfondimento sul mercato della Fiorentina: "Fiorentina modello Rocco".