PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Volata Champions, il Napoli fa paura”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Champions del Napoli: “Volata Champions, il Napoli fa paura”. "Donnarumma, il piano Juve" con un approfondimento sul futuro del portiere rossonero. Poi l'esclusiva a Vincenzo Montella: "Bravo Gattuso. Sogno la Roma". Di spalla: "Dal Pino duro ma i ribelli non si scusano". Spazio poi all'Inter: "Spunta il fondo USA per il prestito".