PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter, che cinema"

"Inter, che cinema". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Le trattative nerazzurre sono un film, a cominciare da Lautaro che aspetta Dybala e promette: "Non mi muovo". Ultimatum della Roma a Mkhitaryan, ma Marotta ha la carta Champions. Infine c'è l'ipotesi Lukaku: a casa di Romelu sorrisi ad Inzaghi.

Milan - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i rossoneri con questo titolo: "Pioli dammi il cinque". Il tecnico incontra Cardinale: "Vinciamo insieme". Intanto sul mercato è sprint per Renato Sanches e Botman... Prende forma il nuovo Diavolo di RedBird.

Juventus - Il quotidiano dedica spazio ai bianconeri nel taglio basso della prima pagina: "Tutti i colpi d'ala. Attesa Di Maria, irrompe Kostic". I dirigenti della Vecchia Signora sono al lavoro per trovare i cross per Vlahovic. Prosegue la trattativa per l'esterno in scadenza con il PSG, mentre spunta la pista che conduce al giocatore dell'Eintracht.

Roberto Baggio - Spazio nel taglio laterale della prima pagina anche al Divin Codino: "Rabbia Mondiale". Prima della sfida dell'Italia contro la Germania di domani, l'ex fantasista attacca: "Vergogna! Dopo l'Europeo la Nazionale di Mancini doveva essere qualificata di diritto alla competizione che si svolgerà in Qatar".

Salernitana - Neanche il tempo di gioire per la salvezza ottenuta che è già caos nelle fila dei campani. Il quotidiano titola così nel taglio basso della prima pagina: "Bufera. Sabatini via, Iervolino spera di tenere Nicola". Contrasti sulle commissioni ai procuratori tra il presidente ed il direttore sportivo.

Fiorentina - Nel taglio alto della prima pagina c'è un focus dedicato al club di Rocco Commisso: "Stadio ristrutturato con i soldi pubblici. Così i viola avranno il nuovo Franchi". Dopo le tante polemiche legate alla volontà non soddisfatta di costruire un nuovo impianto da parte del presidente gigliato, è stata trovata una soluzione parziale al problema.