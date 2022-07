PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: “Juve, Koulibaly è qui”

“Juve, Koulibaly è qui” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Juve, Koulibaly è qui” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Offerta dei bianconeri per il dopo de Ligt - si legge - La Signora è pronta a rifarsi il muro, 30 milioni al Napoli, 6 per tre anni al senegalese. E insiste per avere Zaniolo: nuovo incontro.

PSG - “Scamacca, la torre di Parigi”: un affare da 50 milioni. Il gigante azzurro si prepara ed emigrare a casa di Messi & co.

Milan e Inter - “De Ketelaere vuole sfidare Lukaku”: Charles ha scelto il Milan: gli agenti sono a Milano, Romelu ritorna in città e domani sarà da Inzaghi.

Samp - “C’è il rebus”: va in ritiro, si aspetta un proprietario e il mercato è autogestito.

Ribery - “Salernitana, a 39 anni fiero di dare l’esempio”: tutti i segreti nell’intervista.

Lazio - “Il colpo per Sarri”: preso Casale dal Verona. Il difensore tanto atteso.

Torino - “Dribbling e potenza”: il talento Radonjc in granata. Il Nazionale serbo arriva dal Marsiglia.