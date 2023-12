PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "L'Inter se ne va"

"Tanto Milan e un Diavoletto. Che lezione a Mou: quarto è il Bologna"

"L'Inter se ne va" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. La formazione di Simone Inzaghi ha vinto anche in casa della Lazio con i gol della coppia d'attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram, portandosi a +4 sulla Juventus, fermata dal Genoa venerdì sera nell'anticipo. Nerazzurri spietati, ThuLa da Scudetto. Inzaghi abbatte il tabù: "Sono felice".

Serie A - "Tanto Milan e un Diavoletto. Che lezione a Mou: quarto è il Bologna": il Milan ha vinto per 3-0 contro il Monza, blindando il 3° posto e trovando il gol del 2005 Simic. Sconfitta invece per la Roma che ha perso per 2-0 in casa del Bologna di Thiago Motta che sogna l'Europa.