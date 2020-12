PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Covid, già 107 positivi in Serie A"

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, titola così la sua prima pagina: "L'Inter è viva". Impresa Champions in casa del Borussia (3-2), Lukaku devastante, ora ultimi 90' decisivi. Romelu ne fa due, Conte: "Siamo una vera squadra". Per gli ottavi serve vincere con lo Shakhtar e sperare che Real e tedeschi non pareggino. Zidane a rischio.

Atalanta - "In salvo coi danesi e ringrazia il Liverpool": rimontato il Midtjylland a Bergamo per 1-1, ora con l'Ajax basta il pari.

Juventus - "Juve-Dinamo": Ronaldo con Morata nella notte della Frappart. Ricorso per i 2 turni di squalifica di Alvaro in campionato.

Lazio - "Una gabbia per fermare Haaland": così la Lazio vuole passare. A Dortmund Inzaghi schiererà tre centrali.

Milan - "ArrIbra": taglio basso dedicato a Zlatan che scalpita, venerdì il test chiave. Lo svedese tenta il recupero lampo.

Virus&gol - "Già 107 positivi dall'inizio in A": ma poco impatto sulle grandi. Come il Covid ha influenzato il torneo.