PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Dybala, primo sì all'Inter. Kostic alla Juve"

“Intesa con l’Inter: Dybala, primo sì” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ok della Joya, una settimana per la firma. A Paulo sei milioni più bonus. Adani: “Lui e Lautaro una coppia imprevedibile. Ma anche con Romeu…”.

Inter - “C’è la chiave per Lukaku”: il Chelsea punta Dumfries come contropartita.

Juventus - “Morata + Kostic”: e Di Maria lancia segnali.

Milan - “100 milioni per i rinforzi”: De Ketelaere, Sanches, Lang…