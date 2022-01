PRIMA PAGINA - Gazzetta e il caso Dybala: "Gol senza Joya"

La Juventus batte l'Udinese, ma scoppia il caso Paulo Dybala. Dopo la rete dell'1-0 l'attaccante argentino non esulta e guarda gelido Nedved e Arrivabene in tribuna. "Dybala, gol senza Joya", titola in merito La Gazzetta dello Sport, raccontando che l'Inter resta alla finestra per il numero 10 della Juventus.

Il big match Atalanta-Inter.

Il posticipo domenicale della ventunesima giornata è Atalanta-Inter, un big match che dirà tanto per le zone alte della classifica. "Atalanta-Inter, scudetto a prova di gol", titola in merito La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sugli attacchi delle due squadre: uno meglio dell'altro, merito anche delle difese che spingono.