PRIMA PAGINA - Gazzetta e l'addio di Lukaku: "Inter smontata!"

Dopo Antonio Conte e Hakimi Achraf, anche Romelu Lukaku saluta l'Inter e vola in Inghilterra, al Chelsea. E' una "Inter smontata", come titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che conferma l'imminente addio del centravanti belga. Per sostituirlo il club nerazzurro è pronto a prendere Edin Dzeko, prima di dare l'assalto a Joaquin Correa.