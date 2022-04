PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole di Spalletti: "Qui ci sentiamo supereroi"

C'è un piccolo spazio dedicato anche al match odierno tra Napoli e Fiorentina. La Rosea riporta le parole pronunciate da Luciano Spalletti

© foto di Pierpaolo Matrone

Una notte a -1 dal Milan per l'Inter, che trova il secondo successo di fila in campionato contro l'Hellas Verona. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di prova di forza dei nerazzurri e dedica l'apertura della sua edizione odierna proprio a questo tema: "L'Inter rifà paura".

Sul Napoli

C'è un piccolo spazio dedicato anche al match odierno tra Napoli e Fiorentina. La Rosea riporta le parole pronunciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Qui ci sentiamo supereroi". E poi intervista l'ex viola Giancarlo Antognoni: "Occhio, la Viola è bella".