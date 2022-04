PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli si stacca. Pari della Roma al 91esimo"

"Il derby mette le ali". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Inter-Milan

"Il derby mette le ali". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Inter-Milan. Stasera nerazzurri e rossoneri in campo per ottenere la finale di Coppa Italia e per... lo scudetto. A San Siro alle 21:00 Perisic e Leao le chiavi di una gara ad alta velocità. Inzaghi: "È l'ora di batterli". Pioli: "Il campionato è tutta un'altra cosa". Intanto Diego Milito lancia la sua ex verso il Tripletino, mentre Pato non ha dubbi: "Punto su Giroud". E i campioni lontano da Milano sono tristi: "La nostalgia canaglia di Lukaku e Donnarumma".

Scudetto - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per la Serie A: "Il Napoli si stacca". La Roma pareggia al Maradona al 91' e la squadra di Spalletti ora è a -4 dal Milan capolista e a -2 dall'Inter che ha una partita in meno. Mourinho però non ci sta ugualmente e sfida gli arbitri: "Vogliamo rispetto".