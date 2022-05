PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Irreal Madrid, pazzesca rimonta: Ancelotti in finale"

“Votiamo il Milan” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport riportando il verdetto sulla lotta al vertice dei campioni del mondo

“Votiamo il Milan” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport riportando il verdetto sulla lotta al vertice dei campioni del mondo. La speciale giuria azzurra dà per favoriti i rossoneri sull’Inter nello sprint a tre giornate dalla fine.

Champions - “Irreal Madrid”: pazzesca rimonta sul City, Ancelotti alla 5^ finale. Due gol di Rodrygo al 90’, poi Benzema: ora il Liverpool.

Juventus - “Carissimo Morata e Kean”: il riscatto della Juve costa più di 60 milioni. Le strategie per l’attacco bianconero.

Roma - “Semifinale d’assalto”: Abraham e Zaniolo in missione per la Roma. Conference, in casa col Leicester (21) si parte da 1-1.