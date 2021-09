PRIMA PAGINA - Gazzetta: "ItalJuve sì, Chiesa no".

"Io, un po' Mancio e un po' Vialli". Queste le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e dell'Italia, a La Gazzetta dello Sport che le propone in apertura in prima pagina nell'edizione odierna. Il classe '99 prosegue: "Sono un 'falso 9' per tecnica e fisico, un 'vero 9' per altre caratteristiche. Non ho mai pensato di lasciare il Sassuolo. E vi spiego perché...".

Napoli-Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per la sfida tra partenopei e bianconeri con il titolo seguente: "ItalJuve sì, Chiesa no". Dentro Bernardeschi e Locatelli, Kean è carico, ma si ferma l'ex Fiorentina per un problema al flessore.

Sami Khedira - Nel taglio laterale trova spazio anche l'ex centrocampista della Juventus che parla al quotidiano principalmente della sua esperienza in bianconero, ma tocca pure aspetti personali abbastanza delicati. Questo il titolo alla sua intervista: "Allegri numero 1, Chiellini King Kong. Per il mal di cuore non vedevo più".