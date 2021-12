PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lazio e Napoli ai playoff"

"Scamacca+Frattesi, nasce l'ItalInter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Nei progetti una squadra giovane e più azzurra: caccia ai gioielli del Sassuolo. Piace Viti dell'Empoli.

Milan - C'è spazio per i rossoneri immediatamente sotto alla notizia principale del quotidiano in prima pagina con il titolo seguente: "Caldara torna a casa". Il Venezia ed il Diavolo devono trovare l'intesa, ma il difensore in prestito alla squadra di Zanetti è la soluzione scelta dal club per rimpiazzare l'infortunato Kjaer che ha ormai finito la stagione.

Atalanta - Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Che rabbia". La squadra di Gasperini va sotto di 3 gol contro il Villarreal, poi reagisce e accorcia sul 2-3, ma è troppo tardi. La Dea sfiora la rimonta, ma deve accontentarsi del passaggio in Europa League, dove sfiderà una seconda nello spareggio che vale gli ottavi.

Europa - C'è spazio anche per le altre competizioni con le squadre italiane impegnate. Il quotidiano propone questo titolo nel taglio laterale della prima pagina: "Europa League, Lazio e Napoli ai playoff. Conference, Roma ok". Spalletti batte il Leicester 3-2, solo un pari per Sarri che fa 0-0 all'Olimpico con il Galatasaray, mentre Mourinho è primo con il 3-2 in casa del CSKA Sofia.