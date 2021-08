PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lukaku, rilancio Chelsea a 120 milioni, ma con un giocatore"

"Lukaku, rilancio Chelsea. All'Inter 120 milioni, ma con un giocatore". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport propone nel taglio laterale della prima pagina nell'edizione odierna. In apertura spazio all'addio alla Moto GP di Valentino Rossi e all'oro di Massimo Stano nella 25 km di marcia. Per quanto riguarda i nerazzurri, prosegue la trattativa per la cessione del belga con i due club che hanno fissato il vertice per oggi.

Barcellona - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano anche per i blaugrana con il clamoroso colpo di scena: "Messi se ne va". Il rinnovo del fuoriclasse argentino con la squadra che lo ha cresciuto viene bloccato dalla Liga. Il tetto salariale non permette al club di farlo rinnovare e adesso il PSG è in pole position per aggiudicarselo.

Serie A - Sempre nel taglio laterale, spazio anche per il nostro campionato con il titolo seguente: "Stadi al 50% col green pass. Obiettivo: riapertura totale". Intanto il Governo approva la disposizione a scacchiera che dovrebbe facilitare a mantenere il metro di distanza e, di conseguenza, a riempire effettivamente per metà l'impianto che ospiterà le gare.