PRIMA PAGINA Gazzetta: "Mancini verso il sì, ptrebbe guidare la rifondazione"

La lettera scritta da Roberto Mancini sa tanto di apertura alla permanenza sulla panchina della Nazionale. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport

© foto di Pierpaolo Matrone

"Non mollo Miha". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è chiaramente al fatto che Sinisa Mihajlovic debba tornare in ospedale a causa della leucemia. Dagli altri club a Mourinho, tanto affetto per l'allenatore del Bologna dal mondo del calcio.

Mancini resta ct della Nazionale?

La lettera scritta da Roberto Mancini sa tanto di apertura alla permanenza sulla panchina della Nazionale. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Mancini verso il sì. Dopo la Turchia potrebbe guidare la rifondazione", il titolo che si legge di spalla.