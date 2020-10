PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli ko con l'Az, Milan gigante"

"Milan gigante": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport stamani. La rosea si concentra sulla vittoria in Europa League dei rossoneri contro il Celtic per 3-1. Pioli non si ferma più: ventunesimo risultato utile e ottavo successo consecutivo. Krunic, Diaz e Hauge firmano la festa in Scozia.

Europa League - "Roma sì con i big. Entrano i titolari, Young Boys ribaltato. Napoli k.o. con l'AZ": spazio alle altre italiane in Coppa, con gli azzurri superati (0-1) dagli olandesi con in giocatori contati. Fonseca invece cambia e vince (1-2).

Il retroscena - "Gattuso-Inzaghi, gli amici contro": era il 2013. A Coverciano i giornalisti della Rosea incrociarono Gattuso in tuta, studente Supercorso. Chiacchiere in libertà. A un certo punto fa: "Ma lo sapete chi tra noi diventerà il più bravo allenatore di tutti?". No. "Pippo Inzaghi"...

Inter - "Rebus Inter": sul taglio basso qualche riferimento alla metà campo nerazzurra. La missione di Conte è quadrare il centro.

Juventus - "Attesa Juve": bianconeri in apprensione per CR7, ancora positivo al Covid. Rincorsa per il Barcellona.

Serie A - "Caputo-Belotti": la sfida tra i due attaccanti scalda Sassuolo Torino, in programma questa sera.