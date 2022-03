PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Nessuno come il Milan"

“Nessuno come il Milan” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Nessuno come il Milan” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Lo scudetto degli ingaggi - si legge - In testa con soli 100 milioni di monte stipendi: le big di A e d’Europa costano di più.

Juventus - “Dybala”: gol e ora il futuro. La Juve aspetta, i nerazzurri -1. Oggi la partita-contratto.

Inter - “Inzaghi”: è sotto esame. L’Inter vuole subito la svolta. La crisi dei campioni.

Roma - “Abraham”: show nel derby. Mou è re di Roma, Sarri che batosta. Doppietta e magia Pellegrini.