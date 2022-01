PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Petagna sblocca il Napoli"

“Inter, testa al bacio. Ma il Milan è sempre lì” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Continua il derby scudetto - si legge - Lazio battuta 2-1 dall'Inter coi difensori: Bastoni show e Skriniar. Resta prima con l’8^ vittoria di fila. Mercoledì a San Siro Supercoppa con la Juve. Quanto al Milan, tre reti a Venezia e rimangono a - 1. Un super Theo, Tonali uomo in più, Ibra come Totti e Giggs: 23 anni di gol. E un Pioli top player della squadra.

Juventus - “Gioia e crac”: rimonta special su Mou in 7 minuti, all’Olimpico Roma avanti 3-1, poi il 4-3 dei bianconeri. Ansia per Chiesa: si teme il crociato.

Napoli e Atalanta - “Le inseguitrici”: Petagna sblocca il Napoli in casa. L’Atalanta ne fa 6.

Serie A - “21^ giornata”: Genoa, nubi su Shev. Oggi Toro-Fiorentina, è Sababria-Vlahovic.

Bassetti - “Stadi sicuri, che errore chiuderli ora”: parla l’infettivologo.