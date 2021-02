PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Piano Dybala. Il Torino esulta"

"Kessie il presidente, Lukaku il capo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Il riferimento va al derby in programma domani. "Al Milan crediamo nello scudetto: vinciamo e torniamo primi" ha detto Kessie in esclusiva al quotidiano. Lukaku sempre più bomber e trascinatore dei nerazzurri. Sempre in gol contro il Diavolo: 4 gare, 4 reti.

Esulta il Toro - Spazio in taglio laterale alla vittoria del Torino alla Sardegna Arena. La squadra di Nicola sbanca Cagliari grazie ad un gol di Bremer. Questa sconfitta costa grosso all'allenatore dei sardi Di Francesco che è vicinissimo all'esonero. Prima vittoria per Nicola da quando è allenatore del Torino.

Piano Dybala - Spazio in taglio laterale al futuro della Joya: alla Juve serve il suo numero dieci e Pirlo fissa le tappe. L'obiettivo è avere l'argentino al massimo nel ritorno con il Porto.