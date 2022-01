PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Qui si rifà la Juve. EuroToro"

"Qui si rifà la Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Chiesa torna in estate: Allegri deve cambiare. L'attaccante si opera al crociato: i bianconeri e la Nazionale nei guai. Per quanto riguarda il mercato in pole c'è Scamacca, poi Azmoun e Martial. Dybala, l'offerta scende. E domani c'è emergenza per la Supercoppa contro l'Inter.

Inter - Notizie importanti nel taglio alto della prima pagina per quanto riguarda la squadra di Inzaghi: "Brozovic fino al 2026, accordo con i nerazzurri". Il centrocampista croato, vero e proprio segreto della capolista, ha deciso di prolungare il proprio contratto e resterà quindi a Milano per altri quattro anni.

Milan - C'è spazio anche per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina con il questo titolo: "Turbo di sinistra: Leao-Theo da 100 milioni". La coppia che compone la corsia mancina uno dei segreti della squadra di Pioli che continua a vincere e stupire. Il portoghese è incontenibile a tratti, mentre il francese sembra aver ritrovato la brillantezza smarrita.