PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti, prova Mou. Cerca la nona di fila"

Il Napoli fa visita alla Roma in questa nona giornata di Serie A, alla ricerca del nono successo che porterebbe gli azzurri nuovamente in vetta alla classifica a punteggio pieno. La Gazzetta dello Sport in prima pagina dedica un titolo al match: "Spalletti prova Mou. Cerca la nona di fila. Sulla sua strada c'è il José furioso".